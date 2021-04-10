Atletico Madrid'in Uruguaylı golcüsü Luis Suarez, gelecek sezon yeniden Liverpool forması giyebilir.

İngiliz basınından The Sun'ın İspanyol gazetesi Todofichajes'e dayandırdığı habere göre, Madrid ekibinin teknik direktörü Diego Simeone ile taktiksel açıdan sorunlar yaşayan Suarez, önümüzdeki sezon Liverpool'a geri dönüyor. Haberde ayrıca, Uruguaylı yıldız için David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekibi Inter Miami'nin de devrede olduğu belirtildi.

Sezon başında Atletico Madrid ile 5,5 milyon sterlik karşılığında 2 yıllık sözleşme imzalayan Luis Suarez, İspanyol ekibiyle bu sezon La Liga'da oynadığı 26 maçta 19 gole imza attı. 34 yaşındaki futbolcunun hafta içinde antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle 2 hafta sahalardan uzak kalacağı duyurulmuştu.

3 yıl Liverpool'da oynadı

Suarez, 2011-2014 yılları arasında 3 yıl boyunca Liverpool forması giymiş ve ardından Barcelona'ya transfer olmuştu.