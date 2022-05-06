Gelecek sezon şampiyonluk yarışına dahil olmak için güçlü bir hücum hattı kurmayı planlayan Barcelona'nın gündemine sürpriz bir isim geldi.

El Chiringuito'nun haberine göre Atletico Madrid ile yol ayrımına gitmeye hazırlanan Luis Suarez, eski kulübü Barcelona'ya geri dönmek istiyor. Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na en iyi şekilde hazırlanmayı planlayan Uruguaylı golcü, en üst düzeyde bir yıl daha mücadele etmeyi hedefliyor.

Ayrıca 35 yaşındaki futbolcunun Barcelona'ya geri dönebilmek için maaşını düşürmeye de sıcak baktığı ve kulüp Başkanı Joan Laporta ile iletişime geçtiği de belirtilenler arasında yer aldı.

Lewandowski de listede

Golcü arayışını sürdüren Barcelona'nın ilk hedefi Bayern Münih'in yıldızı Robert Lewandowski. Eğer Katalan ekibi, Polonyalı golcüyü transfer edemez ise rotasını Luis Suarez'e çevirebilir.

2014-20 yılları arasında Barcelona'da forma giyen Luis Suarez sonrasında Atletico Madrid'e transfer olmuştu. Bu sezon 42 maçta forma giyen golcü futbolcu, 13 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.



