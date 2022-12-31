Luis Suarez imzayı attı! İşte yeni takımı

Atletico Madrid macerasının sona ermesinin ardından Dünya Kupası'na kadar olan süreçte ülkesinde Nacional forması giyen Luis Suarez, daha sonra serbest duruma gelmişti. Uruguaylı yıldızın yeni adresi ise resmen açıklandı.

Nacional'den ayrılmıştı

2021-22 sezonu sonu itibariyle Atletico Madrid ile olan sözleşmesinin sonuna gelen Luis Suarez, ülkesi ekiplerinden Nacional ile anlaşmıştı. Dünya Kupası öncesi Nacional formasıyla kendini hazır tutan Uruguaylı golcü, takımına önemli bir katkı sağlamış ve son lig şampiyonluğunun mimarlarından olmuştu. Suarez, Dünya Kupası öncesi ise takıma veda etmişti.

Adana Demirspor'un gündemindeydi

Yeni adresi merak konusu olan Uruguaylı yıldızın ismi son dönemde Adana Demirspor ile anılmıştı. Artem Dzyuba ile yollarını ayıran ve ligde üst sıralardaki mücadelesini sürdüren Adana Demirspor'un Hulk ve Luis Suarez hamleleriyle kadrosunu güçlendirmek istediği belirtiliyordu.

Brezilya kulübü, 2023 sezonu için Luis Suarez'i ağırlıyor

İspanya tutkusu ortadan kalktı

2014'ten 2022'nin yaz aylarına kadar kariyerini İspanya'da sürdüren Luis Suarez, yeniden LaLiga'da şansını deneme isteğini kaybetti. 35 yaşındaki golcünün daha önce Barcelona ve Atletico Madrid formaları giydiği İspanya'da kariyerine devam etme ihtimalinin azalması sonrası yeni durağı da belli oldu.

ABD söylentileri vardı

Luis Suarez, Uruguay Milli Takımı ile Dünya Kupası macerası verirken ailesinin transfer görüşmelerinde bulunduğu aktarılmıştı. Suarez Ailesi için öncelikli tercihin Los Angeles Galaxy olduğu belirtilse de David Beckham'ın takımı Inter Miami de devredeydi.

Son dakika teklifi ile işler değişti

Luis Suarez'in kariyerine MLS'te devam etmek için görüşmelerin gerçekleştirildiği dönemde Brezilya'dan Gremio devreye girmişti. Gremio'nun ekonomik anlamda da cazip şartlarda bir teklif sunduğu aktarılıyordu.

Kararını verdi

Avrupa'ya dönmeyeceği kesinleşen Luis Suarez, Güney Amerika kıtasında kaldı. Uruguaylı yıldız, Gremio'nun teklifini kabul etti.

Resmen açıklandı

Yeni yıla kısa bir süre kala Gremio, transferi resmi olarak açıkladı. Brezilya ekibi, Uruguay tarihinin en önemli isimlerinden birinin zafer yolculuğuna devam etmek adına kulüplerini tercih ettiğini aktardı.

Gremio, Luis Suarez ile 2024 yılının sonuna kadar geçerli iki yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.