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Luis Suarez, Gremio'ya imza atıyor!

Uruguaylı golcü Luis Suarez, ülkesinin Nacional takımından ayrılmasının ardından Brezilya'nın Gremio ekibi ile anlaşmaya vardı.

25 Aralık 2022, Pazar 14:36 Son Güncelleme:
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Luis Suarez, Gremio'ya imza atıyor!

Uruguay'ın Nacional takımından ayrıldıktan sonra henüz bir takımla anlaşmayan Luis Suarez'in yeni takımı belli oluyor. Avrupa dışından kulüplerle görüşmelerde bulunan 35 yaşındaki golcü, Suudi Arabistan kulübü Al-Khaleej'in 18 ay için önerdiği 6 milyon euroluk teklifi kabul etmedi ve Brezilya'nın Gremio ekibi ile anlaşma sağladı.

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Brezilya ekibi ile 2024 yılına dek anlaşmaya varan Suarez, resmi evrakların hazırlanmasının ardından Gremio'ya katılacak.

Luis Suarez, Nacional formasıyla çıktığı 16 resmi maçta 8 gol atmış ve takımının Uruguay şampiyonluğuna ulaşmasında pay sahibi olmuştu.

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