Luis Suarez: Barcelona bana güvenmedi

İspanyol ekibi Barcelona'da tam 6 yıl geçiren Uruguaylı golcü Luis Suarez'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Bu anlamda İtalyan devi Juventus'a gitmesi beklenen 33 yaşındaki santrfor, dil yetersizliği nedeniyle İspanya'da kalmak zorunda kaldı. Atletico Madrid'in yolunu tutan Suarez, kariyeriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu: "Elveda demek çok zor. Barcelona'da geçirdiğim 6 yıldan sonra buradan gururlu bir şekilde ayrılıyorum. Gitme zamanımın geldiğini biliyorum."

“Minnettar ayrılıyorum”

“Barcelona'dan minnettar olarak ayrılıyorum. Bu şekilde ayrılmayı kabullendim. Yeni maceralara odaklanmalıyım. Koeman'ın kararını çoktan kabullenmiştim. İroniktir ki Barça, Koeman'ın beni istemediğini söylediğinde birçok teklif almıştım. Bana güvenmediler. Ama yine de La Liga'da kalıp mücadele edebileceğimi düşündüm. Barcelona'da görevimi tamamladığımı düşünüyorum."

198 gol attı

Uruguaylı golcü, Katalan ekibinde 283 maça çıkarken, tam 198 kez rakip fileleri havalandırdı. Yıldız forvet, Barcelona'da kazanılan kupalarda büyük pay sahibi oldu. Suarez, kulüpten ayrılırken bir hayli üzgündü. 33 yaşındaki futbolcu, bu sırada göz yaşlarına hakim olamadı