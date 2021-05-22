Atletico Madrid adına bu sezon 21 gol atan hem 37.haftada hem de 38.haftada galibiyet gollerini atıp adeta takımını şampiyon yapan Luis Suarez maçın ardından açıklamalarda bulundu.

'Barcelona bana değer vermedi'

Luis Suarez, "Barcelona bana değer vermedi, Atletico ise bana kapılarını açtı. Bana güvendiği için bu kulübe her zaman minnettar olacağım" ifadeleri ile eski takımına göndermede bulundu





Barcelona'da tarihe geçmişti

Luis Suarez, Barcelona forması altında 6 sezonda 198 gol atarken 4 kez La Liga, 1 kez Şampiyonlar Ligi, 1 kez Dünya Kulüpler Kupası, 4 kez İspanya Kral Kupası, 2 kez İspanya Süper Kupası, 1 kez UEFA Süper Kupası kazanmıştı.



