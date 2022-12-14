Dünya Kupası'nda, 716 sayı ile tüm zamanların en çok sayı atan ikinci oyuncusu olan Scola, turnuvanın gerçek efsanelerinden biri. Bugüne kadar 5 dünya kupasında yer aldı ve 41 maçta oynadı.

Japonya'daki 2006 Dünya Kupası'nda, Arjantin yarı finale yükselirken, Scola ortalama 14,3 sayı ve yedi ribaund ile oynadı.

Türkiye'de düzenlenen 2010 Dünya Kupası’nda Scola en iyi performanslarından bazılarını sergiledi. Maç başına 27,1 sayı ortalamasıyla turnuvanın en yüksek ortalamasına sahip oldu. Scola’nın Son 16 Turu'nda Brezilya'ya karşı 37 sayı ve 9 ribaund ile oynadığı maçta ise Arjantin 93-89 galip geldi.

Scola Arjantin için önde gelen bir ışıktı. Arjantinli oyuncu 40 yaşında, yarı finalde Fransa'yı 80-66 yendikleri maçta 28 sayı, 13 ribaundluk performansıyla kariyerinde ikinci kez Dünya Kupası şampiyonluk maçında yer almasına yardımcı olan Çin'deki 2019 etkinliğini domine etti. Scola bu performansıyla TISSOT En iyi Beş’ine seçildi.

Scola sadece dünya kupalarında değil, beş Olimpiyat Oyunları turnuvasında da parladı.

Scola 2004 yılında ülkesinin Atina'da Olimpiyat altın madalyasını kazanmasında önemli bir rol oynadı. 2008 Pekin Olimpiyat Oyunları’nda bronz madalya kazandı ve Londra'daki 2012 Olimpiyat Oyunları’nda yarı finalist oldu. 2016'da Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen bir sonraki yaz oyunlarında, açılış seremonisi sırasında Arjantin'in bayrak taşıyıcısı olarak görev yaptı. 2021'de oynanan Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda da yer alan oyuncu, toplamda beş kez Olimpik sporcu oldu.

Scola ayrıca çok sayıda FIBA AmeriCup'ta oynadı ve dokuz kez podyuma çıktı. 2007, 2009, 2011 ve 2015'te Scola etkinlikte En Değerli Oyuncu seçildi.

Elçi olmasıyla ilgili görüşlerini belirten Scola, “Dünya Kupası Global Elçisi olmaktan ve bu yeni rolü üstlenmekten gerçekten onur duyuyorum. Arjantin'i daima temsil etmek, maçlardan önce milli marşı söylemek ve pek çok harika oyuncu ve harika koçlarla birlikte oynamak istemişimdir. Her zaman turnuvaları kazanmak için yola çıktık ama en önemlisi elimizden gelenin en iyisini yapmak, iyi rol model olmak ve ülkemiz için oynamaktı. Bu kadar harika oyuncuyla altın jenerasyonun bir parçası olmak da benim için çok özel bir deneyim oldu. Muhteşem galibiyetler aldık. Bazı hayal kırıklığı yaratan sonuçlar olsa da kaybettiğimizden çok daha fazlasını kazandık ve yol boyunca birçok hayat dersi aldık. Belki de en büyüğü, azim, birliktelik ve ortak bir vizyonla bir ekibin beklenenden fazlasını başarabilmesiydi. Gelecek yıl tüm oyuncular, tüm takımlar bu yaklaşımı benimserse, Filipinler, Japonya ve Endonezya'da unutulmaz bir Dünya Kupası olacak.” dedi.