Premier Lig'de Manchester United formasıyla unutulmaz zaferler yaşayan ve bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Luis Nani, kariyerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Goal'e konuşan Portekizli yıldız, 2015-16 sezonunda sarı-lacivertli formayla 47 resmi maça çıkmış ve 12 gol, 12 asistlik performans sergilemişti.

Kariyeri boyunca Portekiz Ligi ve Süper Lig dışında La Liga, Premier Lig ve Serie A deneyimi de yaşayan Nani, futbol oynadığı liglerin atmosferlerini değerlendirirken Türkiye'deki taraftarlara yönelik benzetmelerde bulundu.

''Futbol, kültür gibidir. Her ülkenin futbola bakış açısı bir diğerinden farklı oluyor. Kariyerimde en güzel futbol atmosferini Türkiye'de yaşadım. Orada taraftarlar gerçekten çılgın. İç sahada oynadığınızda cennet, deplasmanda oynadığınızda cehennem gibi bir ortam oluyor. İspanya, İtalya ve Portekiz'de futbol, toplumda sahip olduğu statü açısından Latin Amerika'ya benziyor. Fakat bu deneyimlerimin tamamı muhteşemdi''

''En kötü gün, Ferguson'un ayrıldığı gündü''

Manchester United günlerinden bahseden Nani, İngiliz ekibinin kendisi için büyük bir fırsat olduğunu dile getirirken ayrılığıyla ilgili de konuştu.

''Manchester United dünyanın en büyük kulüplerinden biri ve orada oynama fırsatı bulmak benim için harika bir duyguydu. Orada birçok unutulmaz anım var. Manchester United'da çok fazla başarı kazandık. Ferguson'un ayrılmasından sonra Moyes döneminde çok fazla şans bulamadım, sonra da Van Gaal bana düzenli olarak 11'de oynama şansımın az olduğunu söyledi ve takımdan ayrılık vakti geldi. Manchester United'da yaşadığım en kötü gün, Ferguson'un takımdan ayrıldığı gündü''

''Alex Ferguson'u bir baba gibi görüyorum''

Kendisini Manchester United'a transfer eden Alex Ferguson hakkında da konuşan Nani, İskoç futbol adamı hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

''Çok tutkulu ve ilham verici biriydi. Onu bir baba olarak görüyorum. İyi zamanlarında da kötü zamanlarında da çok dürüst biriydi. Başlarda onunla çalışmak zordu. Çünkü onu ve onun tarzını çok kestiremiyorsunuz. Ama tanımaya başlayınca sizin yararınıza davrandığını anlıyorsunuz''

''Ronaldo'yla güçlü bir arkadaşlığımız var''

Luis Nani, tıpkı kendisi gibi Sporting Lizbon altyapısında yetişip Manchester United'a transfer olan Ronaldo hakkında da konuştu ve yıldız futbolcuyla sıkı bir bağlarının olduğunu aktardı.

''Ronaldo şüphesiz dünyanın en iyi futbolcusu ve benim için de gerçek bir arkadaş. Yıllarca beraber futbol oynadık. O da ben de Sporting'den Manchester United'a gittik ve orada büyük başarılar elde ettik. Yine Portekiz Milli Takımı'nda beraber Avrupa şampiyonluğu yaşadık. İkimiz de Ferguson'la beraber geliştik. Çok fazla ortak yönümüz var. Ronaldo'yla sonsuza kadar sıkı bir arkadaşlğımız olacak''



