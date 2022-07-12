2015-16 sezonunda Fenerbahçe 'de de top koşturan 35 yaşındaki Luis Nani bir transfer daha yaptı. Son olarak Serie A ekiplerinden Venezia'da forma giyen Portekizli yıldızın yeni durağı ise Asya oldu.

Avustralya ekibi Melbourne Victory, bir dönem Fenerbahçe ve Manchester United formalarını da giyen 35 yaşındaki Portekizli yıldız futbolcu Luis Nani'yi transfer etti.

Avustralya ekiplerinden Melbourne Victory'nin yolunu tutan Nani, iki sezonluk anlaşmaya da imza attı.

Manchester United ile 4 kez Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Portekizli yıldız, 2012'de Avustralya'ya transfer olan Alessandro Del Piero'dan beri bu lige transfer olan en ünlü futbolcu olarak dikkat çekti. Portekiz Milli Takımı'nın formasını da 112 kez giyen Nani Fenerbahçe'de 8 gol 8 asistlik performans sergilemiş ve devamında Valencia'ya transfer olmuştu.

Valencia'dan sonra sırasıyla Lazio ve Sporting formalarını da terleten Nani devamında ise MLS ekiplerinden Orlando City'nin yolunu tutmuştu.





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