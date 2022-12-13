Luis Enrique tekrar kulüp çalıştırmak istiyor!

İspanya'daki görevi sona eren Luis Enrique, yeni antrenörlük görevini kulüp takımında yapmak istediğini söyledi.

Katıldığı twitch yayınında konuşan Luis Enrique, kariyerinde ilk kez biten sözleşmesinin uzatılmadığını belirterek, "Şu anda seçmek için özgürüm. İlk defa bu durum başıma geliyor. Artık sana inanmıyorlarsa veya seni bu iş için uygun görmüyorlarsa o zaman seve seve yoluma devam ederim" sözlerini kullandı.

Luis Enrique Euro 2020'nin bitiminde sözleşme uzatma teklif edildiğini ancak Dünya Kupası sonrasına ertelemeyi uygun gördüğünü de ilk kez açıkladı.

52 yaşındaki hoca teknik adam kariyerine kulüp takımında devam etmek istediğini söyleyerek, " Milli Takım 'da yapamadıklarımı kulüp takımında yapabilirim. Milli Takım'da yapamadığı şeyi daha ince ve hassas çalışmayla geliştirmek en büyük arzum. Muhtemelen yeni sezona kadar da dinlenmiş olacağım" diye konuştu.

Luis Enrique daha önce Barcelona, Celta Vigo ve Roma'da hocalık yapmıştı.



