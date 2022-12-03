Luis Enrique: Kalp krizi geçirirdim

Turnuvadaki ilk karşılaşmasında Kosta Rika'yı 7-0 mağlup eden ve rakibini kalesine bile yaklaştırmayan İspanya, F Grubu'nda daha sonra Almanya ile 1-1 berabere kaldı ve önceki gün de Japonya'ya 2-1 yenildi.





Genel averajının iyi olması sayesinde Japonların ardından kendisi gibi 4 puanlı Almanların önünde son 16 biletini alan Boğalar'da teknik direktör Luis Enrique, "Çok kızgınım. Gruptan lider çıkmak istiyorduk. 5 dakikada 2 gol yedik ve kontrolü kaybettik. Üstüne panik yaptık. Sinirliyim. Kısa süreliğine elenecek gibi olduğumuzu bilmiyordum. Eğer farkına varsaydım muhtemelen kalp krizi geçirirdim. Ben, takımımın en iyi performansı vermesini ve her maçı kazanmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

2010'da bu kupada şampiyon olan İspanya, 2014'te gruptan çıkamamış ve 2018'de son 16'da elenmişti.