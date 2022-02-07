Kolombiyalı milli oyuncu Porto'dan 45 milyon euro karşılığında Premier Lig'in yolunu tutarken, Liverpool formasıyla çıktığı ilk maçta Pazar günü Cardiff City karşısında FA Cup'ta 3-1 galip geldi.

Diaz, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Porto formasıyla altı kez forma giydi ve Liverpool'a karşı her iki mağlubiyette de 90 dakika sahada kaldı. Diaz bu sezon iki Şampiyonlar golünü de Milan'a karşı attı.

Liverpool'un Şampiyonlar Ligi kadrosu;

Kalecilar: Alisson, Adrian, Kelleher

Defanslar: Van Dijk, Konate, Gomez, Matip, Tsimikas, Robertson, Alexander-Arnold

Orta sahalar: Fabinho, Thiago, Milner, Keita, Henderson, Oxlade-Chamberlain, Elliott

Forvetler: Salah, Mane, Firmino, Jota, Diaz, Minamino, Origi







