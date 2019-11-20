Luis Casimiro: Galatasaray her açıdan sahanın hakimiydi

Unicaja Malaga Başantrenörü Luis Casimiro, 7Days EuroCup’ta temsilcimiz Galatasaray Doğa Sigorta'ya 91-80 oldukları maçı yorumladı. Galatasaray'ın üçüncü çeyrekte inanılmaz bir basketbol oynadığını vurgulayan Casimiro, ''Her açıdan sahanın hakimiydiler. Sonunda da kazandılar." ifadelerini kullandı.

20 Kasım 2019, Çarşamba 01:34 Son Güncelleme:
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Luis Casimiro: Galatasaray her açıdan sahanın hakimiydi

Galatasaray Doğa Sigorta, 7Days EuroCup D Grubu 8. hafta maçında lider olan İspanya’nın Unicaja Malaga ekibini 91-80 yendi.

Maçın ardından açıklamlarda bulunan Unicaja Malaga Başantrenörü Luis Casimiro, "Maçın ilk 15 dakikasını harika oynadık. Hücumda ve savunmada çok iyiydik. Ancak ikinci çeyreğin son 5 dakikasında Galatasaray’ın farkı kapatmasına izin verdik. Galatasaray üçüncü çeyrekte inanılmaz bir basketbol oynadı. Her açıdan sahanın hakimiydiler. Sonunda da kazandılar." ifadelerini kullandı.

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