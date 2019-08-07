Trabzonspor’dan yıllık 430 bin Euro (2.7 milyon TL) kazanan genç futbolcu, Fransız temsilcisinden senelik net 1.1 milyon Euro (6.8 milyon TL) kazanacak. İkinci yıldan itibaren ise bu rakam bonuslarla birlikte daha da artacak. Milli yıldızımızın potansiyeline oldukça güvenen Kırmızı- Lacivertliler, sözleşmeye serbest kalma maddesi de ekletmedi.

‘2 sene sonra...’

Dünyanın en iyi sportif direktörleri arasında gösterilen Luis Campos da sözleşme imzalarken Yusuf’a olan güvenini dile getirdi. Tecrübeli futbol adamı, 22 yaşındaki oyuncuya, “Kontratın 5 yıllık ama en fazla 2 sene bizimlesin. Dünya starı olma yolunda ilk imzan” dedi.

Ömer Necati Albayrak