Fransız devi Paris Saint-Germain'de danışmanlık yapan Luis Campos, takımdaki liderlik iddiaları ile sık sık gündeme gelen yıldız futbolcular Mbappe ve Neymar hakkında dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Marca'da yer alan habere göre Campos, geçmişte aynı pozisyonda oynayan Neymar ve Mbappe'yi aynı anda transfer ederek hata yaptıklarını dile getirdi.

Tarihi bonservis

2017 yılında Neymar, 222 milyon Euro'luk Avrupa futbolunu adeta sarsan bonservis bedeli ile Barcelona'dan PSG'ye transfer olmuştu. Aynı yıl Fransız ekibi Monaco'dan Mbappe'yi kiralık olarak transfer etmiş, yıldız futbolcunun bonservisi ise 1 sene sonra 180 milyon Euro karşılığında alınmıştı.

Neymar-Mbappe krizi

Sezonun başlangıcında PSG'de Neymar-Mbappe krizi meydana geldi. İki yıldız futbolcunun penaltı vuruşu konusunda yaşadığı anlaşmazlık, basına ve sosyal medyaya yansımıştı. Kulüp ise yapılan görüşmeler sonucunda sorunun ortadan kalktığını belirtmişti. Ancak Neymar, geçtiğimiz günlerde kendisine yöneltilen Mbappe sorusuna cevap vermek istememişti.

Sezona fırtına gibi başladılar

PSG'de geçirdiği diğer sezonların aksine Neymar bu yıla adeta fırtına gibi başladı. 30 yaşındaki Brezilyalı yıldız 11 maçta, 11 gol ve 8 asistlik başarılı bir performans gösterdi.

Sezon başında adı Real Madrid ile anılan ancak PSG ile sözleşme uzatan Mbappe ise 9 maçta 10 gol kaydetmeyi başardı.



