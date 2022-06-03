Luis Campos, PSG ile anlaşmaya vardı! 3 yıllık sözleşme

Geçtiğimiz sezonda Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın daveti ile İstanbul'a gelen ve danışmanlık görevi konusunda ismi geçen ancak, Sarı-Kırmızılı kulüple sözleşme imzalamayan Fransız futbol adamı Luis Campos, Avrupa devi Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardı.

Le Parisien'de yer alan habere göre Luis Campos, PSG ile sportif danışmanlık görevi için anlaşmaya vardı.

57 yaşındaki Luis Campos'un PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin spor danışmanlığını yapacağı ve 3 yıllık sözleşmeye imza attığı iddia edildi.

Anlaşmanın önümüzdeki günlerde resmen duyurulması beklenirken, Campos'un PSG'de görev yapan Leonardo'nun yerini alacağı belirtiliyor.

Önemli kararlar

PSG'nin büyük projesine önderlik edecek olan Campos'u yakın zamanda önemli kararlar bekliyor. Fransız futbol adamının, PSG ile yollarını ayırması gündemde olan Pochettino yerine yeni bir teknik direktör arayışına gireceği belirtilenler arasında yer alıyor.

Kariyerinde Real Madrid, Lille ve Monaco gibi Avrupa takımlarında görev yapan Luis Campos, daha öncede PSG'nin gündemine gelmişti.



