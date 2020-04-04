Luigi Datome: Spor bir daha asla eskisi gibi olmayacak

Fenerbahçe Beko'nun İtalyan yıldızı Luigi Datome, İstanbul'daki evinden yaptığı bağlantıyla ülkesi basınından Sky Sport'a açıklamalarda bulundu.

Olimpiyatların ertelenmesinin kendisini nasıl etkileyeceğini cevaplayan Datome, "Mevcut durumda bu konuya ilişkin fazla şey düşünmüyorum. Kasım ayında 33 yaşında olacağım ancak fiziksel olarak iyi durumda olursam Olimpiyatlarda yer alacağım. Şu an yaşanan acil durum göz önüne alındığında herkes için farklı bir sezon olacak. Bu çok demokratik bir kriz ve spor artık eskisi gibi olamayacak. Hepimiz, yeni bir başlangıca hazırlanmalıyız" ifadelerini kullandı.

Evde geçirdiği günlerde Türkçe çalışmalarına ağırlık verdiğini belirten İtalyan yıldız, "Bu süreçte aktif kalmaya ve Türkçe öğrenmeye çalışıyorum. Öğreniyorum çünkü 5 yıl geçirdikten sonra hiç bilmemek utanç verici olurdu. Birinci veya ikinci seviyedeyim. Yani İngilizce bilmeyen biriyle konuşmam gerekirse derdimi anlatabilirim" dedi.

Obradovic ile olan ilişkisine de değinen Datome, "Çok yakın bir ilişkimiz var. Bu 5 yıl içinde hem güzel hem zorlu anlar yaşadık. Beni, bu proje için seçen kişi oydu. Aramızda saygı ve sevgi var ki onunla böyle bir ilişkim olduğu için gurur duyuyorum. Onun için takım, her zaman en önemli şey ve bundan başka bir şeyi kabul etmiyor. Yaptığı ve düşündükleri konusunda çok dürüst" dedi.



