Turkish Airlines EuroLeague'in 9. haftasında Fenerbahçe Beko sahasında Olimpia Milano'yu konuk etti. Olimpia Milano'da forma giyen Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Luigi Datome, karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'yi çok sevdiğini dile getiren Datome, "Fenerbahçe'yi ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz. Taraftarlara çok teşekkür ederim, yine sevgilerini gösterdiler. Müteşekkirim." ifadelerinde bulundu.

Luigi Datome, Fenerbahçe'nin EuroLeague şampiyonluğunu kazandığı kadronun önemli parçalarından biriydi.



