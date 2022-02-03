Luigi Datome: Fenerbahçe ile zor bir maç olacak

Turkish Airlines EuroLeague'in 25. hafta mücadelesinde İtalyan ekibi Olimpia Milano, sahasında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Zorlu maç öncesi Olimpia Milano'nun yıldızlarından Luigi Datome, açıklamalarda bulundu.

Eski takımı Fenerbahçe ile zor bir maça çıkacaklarını belirten Datome, "Program zor ve çok sayıda maç peş peşe geliyor. Bu yüzden Fenerbahçe gibi zorlu bir rakiple karşılaşmak adına enerjimizi toplamamız önemli. De Colo ve Vesely gibi iki harika oyuncudan yoksunlar ama iyi oynuyorlar. Her maç yeni bir oyuncu güçlü şekilde çıkıyor. Bu yüzden zor bir maç olacak" ifadelerini kullandı.