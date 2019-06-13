Fenerbahçe, forvet transferine büyük önem veriyor. Sarı- Lacivertliler, en az 2 golcüyü kadrosuna katacak. Bu bölge için kalabalık bir liste oluşturulurken, farklı kaynaklardan da öneriler geliyor.

Bunun son örneği, Fenerbahçe’nin unutulmaz savunmacılarından Diego Lugano’nun tavsiyesi oldu. Lugano, vatandaşı ve milli takımdan arkadaşı olan Cristhian Stuani’nin alınmasını önerdi.

32 maçta 19 gol

Sarı-Lacivertli Yönetim, gözlemci ekibinden Stuani’yle ilgili rapor hazırlamalarını istedi. La Liga’da Girona forması giyen 32 yaşındaki forvet, 32 maçta 19 gol atsa da takımının ligde kalmasını sağlayamadı. İspanyol takımının 2. Lig’e düşmesiyle birlikte yıldız futbolcunun sözleşmesindeki ‘5 milyon Euro’ya serbest kalır’ maddesi de aktif hale geldi.

Milli takım kadrosunda

Cristhian Stuani; Luis Suarez, Edinson Cavani gibi forvetlerle birlikte Uruguay’ın Copa America kadrosunda yer alıyor. Fenerbahçe’nin tecrübeli golcüyü transfer etme kararı alması halinde, Diego Lugano da devreye girecek. Lugano, arkadaşı olan Stuani ile görüşerek Sarı-Lacivertliler’e imza atması için ikna etmeye çalışacak.

Yıldız futbolcu, Ocak ayında Barcelona’nın gündemine gelmiş ancak Girona 15 milyon Euro isteyince görüşme tıkanmıştı. Stuani ile şu anda Real Betis de ilgileniyor.

Valladolid düşerse Girona ligde kalacak

Girona, sezonu 18. sırada tamamlayarak ligden düşen son takım oldu. Ancak geçtiğimiz hafta İspanya’da başlatılan şike ve bahis operasyonunda Valladolid’li oyuncular göz altına alındı. İspanyol polisi, geniş çaplı bir soruşturma yapıyor. Basında çıkan haberlere göre federasyon, Valladolid’i ligden düşürebilir. Eğer böyle bir karar alınırsa, Girona’nın La Liga’ya geri döneceği kaydedildi. Bu durumda Stuani’nin sözleşmesindeki madde de geçerliliğini yitirecek.