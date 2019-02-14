Luciano Spalletti: Icardi bizi utandırdı

























Bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Rapid Wien deplasmanına çıkacak olan Inter'de bu maçta oynamak istemeyen ve kadroya dahil edilmeyen Mauro Icardi konusunda teknik direktör Luciano Spalletti'den yıldız oyuncuya tepki geldi.





Maç öncesi dün akşam düzenlenen basın toplantısında karşılaşmadan bahseden Spalletti, oyuncusuyla ilgili soruya da "Bizi utandırdı. Yapacak bir şey yok. Taktiksel olarak bir değişiklik olmayacak. Icardi'yle ilgili çok soru var biliyorum ama biz maça konsantre olmak istiyoruz. Bu tür konuları hafta içi konuşabiliriz" dedi.



