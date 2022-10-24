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Luciano Spaletti'den Kim Min-Jae açıklaması

İtalya Serie A'da liderlik koltuğunda oturan Napoli'nin 63 yaşındaki çalıştırıcısı Luciano Spaletti, sezon başında Fenerbahçe'den kadroya katılan Kim Min-Jae'nin performansı hakkında konuştu.

24 Ekim 2022, Pazartesi 10:59 Son Güncelleme:
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Luciano Spaletti'den Kim Min-Jae açıklaması

İtalya Serie A'da oynadığı 11 karşılaşmada 29 puan toplayan Napoli son olarak deplasmanda Roma'yı 1-0 mağlup etti.

80. dakikada Osimhen'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılan konuk ekipte, İtalyan çalıştırıcı Luciano Spaletti maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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KIM MIN-JAE'YE ÖVGÜLER DİZDİ

Tecrübeli çalıştırıcı, Napoli'nin sezon başında Fenerbahçe 'den transfer ettiği Kim Min-Jae'den övgü dolu sözlerle bahsetti. Spaletti, Min-Jae için, "Tehlikeyi hissettiği anda hemen harekete geçiyor. 

Rakip hücumcuları kontrol ettiği gibi, savunmadaki partnerini de kontrol ediyor. Fiziksel üstünlüğü ve hayvani bacakları var" diye konuştu.

Min-Jae bu sezon ligde oynadığı 10 maçta iki kez de gol atma sevinci yaşadı.

MOURINHO'YA CEVAP

Roma - Napoli maçının ardından Jose Mourinho, konuk ekibin galibiyeti hak etmediğini söylemişti.

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Maçın ardından Spaletti'ye Mourinho'nun bu sözleri soruldu. Spaletti de; "Mourinho hak etmediğimizi mi söylüyor. Ona cevap vermek istemiyorum" diye karşılık verdi.

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