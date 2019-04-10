Fenerbahçe’nin D.C United forması giyen Luciano Acosta’yı gündemine aldığı iddia edilmişti. Ayrıca oyuncuyla Manchester United'ın da ilgilendiği iddia ediliyor. Peki, Luciano Acosta kimdir? Kaç yaşında! İşte Luciano Acosta'nın bilinmeyenleri ve detaylar...

Luciano Acosta kimdir? Kaç yaşında?

Luciano Acosta 31 Mayıs 1994 Rosario doğumlu. 1.60 boyundaki oyuncu 10 numara mevkisinde forma giyiyor. Piyase değeri 4.5 milyon Euro olan Arjantinli futbolcu ayrıca forvet arkası ve santrafor olarak forma giyiyor.

24 yaşındaki Arjantin doğumlu orta saha oyuncusu, forvet arkası ve orta saha pozisyonlarında forma giyiyor. 24 yaşındaki Acosta, 2017 yılında DC United'a katılmasından bu yana MLS'de 20 gol atıp 28 asist yaptı.

2017 yılında Boca Juniors’tan D.C United’a transferinde 2.6 milyon Euro en yüksek piyasa değerini elde etmişti. Oyuncunun güncel bonservis bedeli ise 4.5 milyon Euro.