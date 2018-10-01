Lucescu’ya Yasin Öztekin çağrısı!

Üst üste 3 haftadır kazanan Göztepe’de keyifler yerinde... Başkan Mehmet Sepil, “Tam kafamdaki takımı seyretmeye başladım. Son maçta özellikle hocamız takımı çok iyi hazırlamış” dedi.

Sepil, son haftaların yıldızı Yasin Öztekin’e övgü yağdırdı: “Kendisini yeniden ispat edeceğini söylemişti. Onu yapıyor. Kabiliyetini kimse sorgulayamaz. Şu anda devamlılık mükemmel. Ben milli takım hocası olsam, hiç düşünmeden Yasin’i çağırırım.”