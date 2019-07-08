Milli futbolcu Merih Demiral'ın Sassuolo'dan 18 milyon euro karşılığında Serie A'da son sekiz yılın şampiyonu Juventus'a transfer olmasının yankıları sürüyor. A Milli Takım, Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu'nun uzun yıllar yardımcılığını yapan Carlo Nicolini, Tuttosport'a verdiği röportajda Juve'nin 21 yaşındaki stoperi kadrosuna kattığı için asla pişmanlık duymayacağını söylerken şu ifadeleri kullandı:

"İki yıl önce Fatih Terim, Türkiye'yi Dünya Kupası'na götüremeyince görevinden ayrılmış ve yerine biz gelmiştik. Milli Takım'daki hedefimiz, takımı gençleştirmekti ve bu nedenle tüm şampiyonaları takip etmeye başladık. Merih de takıma dahil ettiğimiz 18 yeni oyuncudan biriydi. Nitekim Türkiye, Fransa'yı 2-0 yendiği maçın kadrosunda 21 yaş altı yedi futbolcuya yer verdi ki bu oyuncuların tamamını biz çağırmıştık.

Fenerbahçe'de şans bulamaması üzerine menajeri onu Portekiz'e götürerek çok iyi bir iş yaptı. Merih'i o tarihten beri hem oyuncu hem de insan olarak çok seviyorduk. O, Avrupa kültürüyle yoğrulmuş ciddi bir profesyonel. Merih'i İtalya'da görüştüğüm kulüplere önermiştim ama Juventus'un bu tip konularda büyük bir avantajı var. Diğerleri 1 milyon euro ödemekten çekinirken Sassuolo'nun hocası Roberto De Zerbi, herkesin gördüğü şeye inandı ve onu transfer etti. Şimdiyse oyuncu Juventus'ta.

Merih'in ortalamanın üstünde bir tekniği ve müthiş bir öz güveni var. Onun Maurizio Sarri'nin güdümünde çok iyi bir performans sergileyeceğini düşünüyorum. Onu ya takımda tutacaklar ya da kiralayacaklar. Ama bana göre Juventus, tüm bunlardan bağımsız olarak çok iyi bir transfer yaptı. Merih, eğer yedek kulübesinde beklemesi gerekirse bunu anlayışla karşılamalı. Ona bunu açıkça söylemek gerekir. Zaten o da çok zeki biri.

Bence Merih, her halükarda iyi iş çıkaracaktır. Önümüzdeki sezon kadroda kendisine yer bulacağına da inanıyorum. Zira böylesine güçlü bir defans hattında formayı kapmak Matthijs de Ligt için bile kolay olmayacaktır. Nitekim son yıllarda takımdaki en deneyimli oyuncuların bile bazı sıkıntılar yaşadıklarını biliyoruz.

Kendi payıma Merih'in başarılı olacağından eminim. Sassuolo'da neler yaptığını herkes gördü. Düzenli olarak forma giydiği Milli Takım'da ilerleyen zamanlarda yüksek seviyede maçlara çıkacak. Ancak Merih, gelişmekte olan değil, olmuş bir futbolcu. Sassuolo'da kimse size forma garantisi vermez ama o, bir haftada bunu başardı. Dolayısıyla rekabete alışık bir oyuncu. Juve'nin yeni bir hocayla çalışacağını da göz önüne alırsak ben Merih'i kesinlikle takımda tutardım. Başlarda az süre alsa bile ona şimdiden forma şansı tanımak daha iyi. Zira bir yıl sonra her şey değişecektir."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler