Lucescu’dan yıldızlara övgüler

A Milli Futbol Takımı’nın eski hocası Mircea Lucescu, Ay-Yıldızlı forma giyen futbolcularımız hakkında övgü dolu sözlerle bahsetti. İlk olarak Milan’da bir türlü beklenen seviyeye gelemeyen Hakan Çalhanoğlu’nu değerlendiren Rumen teknik adam, “Henüz yaşı genç. Bir hava değişikliğine ihtiyacı var” yorumunu yaptı. 74 yaşındaki futbol adamı, Juventus’ta forma giyen Merih Demiral için, “O, harika bir profesyonel, Juventus'ta çok şey öğrendi ve deneyimli birçok oyuncudan öğrenmeye de devam edecek" ifadelerini kullandı.

‘Doğru yolu bulmalı’

Roma'da görev yapan Cengiz Ünder’in daha da gelişeceğini söyleyen Lucescu, “Cengiz kaliteli bir futbolcu ancak ona birilerinin doğru yolu göstermesi lazım. En iyilerden biri olması zaman alacak ama bunu başaracağına inanıyorum" şeklinde konuştu. Fransa’da Lille’de istikrarı ile ön plana çıkan Zeki Çelik’i de yorumlayan tecrübeli çalıştırıcı, "Genç bir futbolcu ve harika bir geleceği var. Önümüzdeki yıllarda İtalya'ya gelirse çok başarılı olacaktır" diyerek sözlerini noktaladı.