Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun ilk haftasında Dinamo Kiev'i 2-1'le geçti. Sarı-lacivertlilerin galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmada yaşanan saha dışı olaylar ön plana çıktı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu dev heyecan sonrası birbirlerine tepki gösterdi. Dinamo Kiev'de Mircea Lucescu kritik maç sonrası ülkesinin basınına konuştu.

Fenerbahçe karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında Jorge Jesus ve sarı-lacivertli futbolculara tepki gösteren Mircea Lucescu, "Maç içinde 2 tane oyuncum sakatlandı. Kalecim hastanede, o da sakatlandı. Forvetimi defansa çekmek zorunda kaldım. O yüzden çok zor koşullarda oynadık. Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz ama Avrupa seviyesinde böyle oynamamaları lazım. Çok fazla faul yapıldı. Oyuncular biraz simülasyon yaptılar. Çok da agresif bir maçtı" dedi.





"BOĞA GÜREŞİ GİBİYDİ"

Tecrübeli teknik adam Fenerbahçe maçıyla ilgili açıklamalarına Rumen basınına verdiği demeçle devam etti. "İstanbul'da neler oldu" sorusuna Rumen çalıştırıcı, "Fenerbahçe maçı boğa güreşi gibiydi. Maçın ilk dakikalarında Fenerbahçeli futbolcular kendilerini yere atıyorlardı. Sonradan agresif davranmaya başladılar ve sonuna kadar böyle devam ettiler. Aşırı bir agresiflik gösterdiler" cevabını verdi.

"HASTANEDEKİ İKİ FUTBOLCUYA..."

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un sertlik ve faul sayılarıyla ilgili açıklamalarının hatırlatılması sonrası Mircea Lucescu, "Hastanedeki iki futbolcuya nasıl tepki vereceğini görmek isterim. Shaparenko ve Buschan Barcelona'ya gitti, ameliyat olacaklar. Shaparenko'nun çapraz bağları koptu, 6 ay yok. Kaleci de dizinden sakatlandı ve en az bir ay yok. Başka dertlerimiz yokmuş gibi!" yorumunda bulundu.

"ŞİDDETE TEŞVİK EDİLDİLER"

Fenerbahçeli futbolcuların şiddete teşvik edildiğini vurgulayan Rumen çalıştırıcı, "Fenerbahçeli futbolcuların üzerinde baskı vardı. Şiddete teşvik edildiler ve şiddetle karşılık verdiler. Bu maçtan önce rövanştan ve intikamdan bahsediyorlardı. Biz onları Şampiyonlar Ligi'nden eledikten sonra" açıklamasını yaptı.

Mircea Lucescu son olarak "Maçın hakemini beğendiniz mi" sorusuna "Hakem korkunç derecede hoşgörülüydü. Bu Fenerbahçe'nin sert oynamasına izin verdi. Fenerbahçe taraftarının baskısına boyun eğdi. Taraftarlar sahaya ellerine ne geçerse attılar. Bize hakaret ettiler" cevabını verdi.

Milliyet







