Türk Milli Takımı, Galatasaray ve Beşiktaş 'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu, bu kez Türkiye'ye çok anlamlı bir mesaj için geliyor. Rus işgali altındaki Ukrayna'da tüm spor etkinlikleri dururken, Dinamo Kiev Kulübü, "Barış için maç" sloganıyla yola çıktı. Ukrayna temsilcisi tüm dünyaya mesaj vermek için, yarın Nef Stadı'nda Galatasaray ile bir dostluk maçı oynayacak. Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu da bu özel karşılaşma öncesi FANATİK aracılığıyla taraftarlara mesaj yolladı.

Bugün Türkiye'ye gelecek olan Luce, gönderdiği videolu mesajda, şu ifadeleri kullandı:

'Ben sizin dostunuzum'

"Perşembe günü saat 17.00'de barış için oynanacak Galatasaray- Dinamo Kiev maçına tüm taraftarları bekliyorum. Tüm taraftarlardan Ali Sami Yen Stadı'nı doldurmalarını rica ediyorum. Büyük maçlarda nasıl atmosfer varsa, o atmosferi oluşturmanızı istiyorum. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Galatasaray'a karşı oynasak bile ben sizin dostunuzum."