A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, A Milli Takım'ın EURO 2020 için Fransa ve İzlanda ile kapışacağını düşünüyor.

Türk kamuoyunda büyük eleştirilere maruz kalan Lucescu, EURO 2020 elemeleri kura çekiminin ardından Goal'e özel açıklamalarda bulundu ve takımının her geçen gün daha iyiye gittiğini savundu.

Rumen teknik adam, Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Andorra ve Moldova ile eşleştikleri eleme grubunda, son dünya şampiyonuyla hemen oynama niyetinde değil.

"Aşama aşama takımı yeniden inşa ediyoruz. Ortalama yaş 23, 24'e kadar düştü. Asıl önemsediğim şey, kadrodaki birçok oyuncumun kendi kulüplerinde de oynuyor olması. Önceden böyle değildi. İşler daha iyiye gidiyor. Umuyorum ki Fransa'yla olabildiğince geç karşılaşırız. Böylece takımım, o maçta en hazır halinde olur."

"Benim ilk görevim Dünya Kupası değildi"

Luce, Dünya Kupası'na katılamamış olmalarından dolayı üzerindeki baskının arttığı yönündeki yoruma ise katılmadı.

"Ben buraya onun için gelmedim, benim ilk görevim Dünya Kupası bileti almak değildi. Benim görevim takımı gençleştirmek ve yeniden yapılandırmaktı. Bu ülkeye çok şey vermiş çok sayıda 32, 33 yaşındaki futbolcu hâlâ milli takımda oynuyorlardı. Gençlere yer açmak zorundaydık. Ayrıca, Ukrayna maçından sonra ceza aldım ve hayati öneme sahip son maçta takımıma kenardan taktik veremedim."

Lucescu yönetiminde beklentileri karşılamakta zorlananan A Milli Takım, son olarak, UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi'nden C Ligi'ne düşmüştü.

Kaynak: Goal