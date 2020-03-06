Lucescu'dan Fenerbahçe sözleri: Şampiyon yaparım!

Fenerbahçe'de hangi teknik direktörün takımın başına geçeceği merak konusu. Sarı lacivertlilerle ilgili iddialara Romanya basınından ses getiren bir haber eklendi.

06 Mart 2020, Cuma 08:15 Son Güncelleme:
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Lucescu'dan Fenerbahçe sözleri: Şampiyon yaparım!

Fenerbahçe ile ismi anılan Mircea Lucescu, Rumen basınına çarpıcı açıklamalar yaptı. Lucescu, sarı-lacivertli kulübü şampiyon yapabileceğini söyledi.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından gündeme gelen isimlerden Mircea Lucesu konusunda Romanya'dan çarpıcı bir iddia geldi.

Rumen basınında yer alan habere göre; Lucescu yakın çevresine "Birkaç takviye ile Fenerbahçe'yi şampiyon yaparım" dedi.

Süper Lig'de Galatasaray ve Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan Lucescu'nun Fenerbahçe ile de mutlu sona ulaşma konusunda hevesli olduğu vurgulandı.

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