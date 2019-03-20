Lucescu için flaş iddia: Beşiktaş'a gelebilir!

Lucescu’nun Türk temsilcisi Süreyya Ertuğrul, Rumen hocanın Beşiktaş’a gelebileceğini açıkladı. Ertuğrul, "Beşiktaş neden olmasın? Lucescu'nun bildiği bir kulüp. Detaylıca konuşulmalı"dedi.

20 Mart 2019, Çarşamba 08:34
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Lucescu için flaş iddia: Beşiktaş'a gelebilir!

Beşiktaş Yönetimi yeni sezon için teknik direktör arayışlarını büyük bir titizlikle sürdürüyor. Lucescu, Sergen Yalçın, Bilic, Tamer Tuna, Okan Buruk gibi isimlerin adı adaylar arasında geçiyor. Adaylardan Lucescu'nun Türk temsilcisi Süreyya Ertuğrul, Rumen hocanın Beşiktaş'a gelebileceğini öne sürdü.

TAKIM ÇALIŞTIRMAK İSTİYOR

Lucescu'nun takım çalıştırmak istediğini vurgulayan Ertuğrul, "Beşiktaş neden olmasın. Bildiği bir kulüp. Ancak Beşiktaş'ın Lucescu'nun önüne koyacağı tablo da çok önemli" dedi.

LUCE'YE TEKLİF YAĞIYOR

Rumen hocaya Katar, Dubai, Suudi Arabistan ve Rusya'dan teklifler olduğunu da ifade eden Ertuğrul, "Haziran'da durum kesin olarak netleşecek. Ama Mirvea Lucescu Beşiktaş'a yakın" diye konuştu.

DETAYLICA GÖRÜŞÜLECEK

Yönetimin Lucescu ile detaylıca görüşmesi gerektiğini söyleyen Ertuğrul, 'Yeni gelişmeler yaşanabilir" ifadesini kullandı.

Kaynak: Takvim

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