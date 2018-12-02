Lucescu: Çoğu maçı domine edebiliriz

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Ay-Yıldızlı ekibin EURO 2020 Elemeleri'ndeki rakiplerinin belli olmasının ardından açıklamada bulundu.

Milliler'in Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile H Grubu'nda mücadele edecek olmasının belirlenmesi sonrası TRT Spor'a demeç veren deneyimli hoca şöyle konuştu:

"Grupların hepsi birbirine denk. Kolay bir grup yok. Maçlarımızı kazanmak için oynayacağız. Fransa zor bir takım. Umuyoruz ki genç takımımız daha iyi bir performans ortaya koymaya başlar. Kendi takımlarında oynamaya başlar. Umarım ilk maçımız Fransa ile olmaz. Çünkü genç oyuncuların biraz daha oturması gerekiyor. İlk maçta grubun en güçlüsüyle oynamak bizi oldukça zorlar. Takım olarak bütün maçlara çok iyi hazırlanmamız lazım. İzlanda bu grupta en iyi tanıdığımız takım. Oyuncuları uzun süredir oynayan isimler. Son yıllarda İzlanda ile eşleşmiş olmamız bir avantaj olacak. Kendi oyunumuzu oynarsak çoğu maçı domine edebiliriz. Yeni bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Bizim için en önemli şey bu. Andorra'nın küçük bir stadı var. Bazen böyle küçük statlarda da baskı oluşturulabiliyor. Bütün maçlarımızı aynı seviyede oynamalıyız. Tecrübeli oyuncuları yeniden milli takıma çağırmaktansa alttan yeni oyuncular çıkarmayı tercih ederim."