Beşiktaş'ta bir süredir kulüpte görev alması adına görüşmeler yapılan Mircea Lucescu, Vodafone Park'ta Gaziantep FK ile oynanan maç için İstanbul'a davet edildi.

Ancak 74 yaşındaki Rumen futbol adamı, ince bir düşünceye imza atıp yönetimi mest etti. Lucescu, "Gaziantep maçı ile Sergen ilk kez taraftarın karşısına çıkacak. Orada bulunarak rol çalmam doğru olmaz. Taraftarla ilk kez buluşacağı maçta herkes tadını çıkarmalı, ben başka bir gün gelirim" yanıtı verdi. Tecrübeli hocanın yarın İstanbul'da olması bekleniyor. (Sabah)