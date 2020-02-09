Lucescu Beşiktaş'ın teklifini reddetti

Beşiktaş yönetimi, Rumen futbol adamı Mircea Lucescu'yu Gaziantep FK maçı için İstanbul’a davet etmişti ancak Lucescu bu teklifi, "O gün Sergen taraftarla buluşacak. Rol çalmam doğru olmaz" yanıtıyla reddetti.

09 Şubat 2020, Pazar 10:39 Son Güncelleme:
- A +
Lucescu Beşiktaş'ın teklifini reddetti

Beşiktaş'ta bir süredir kulüpte görev alması adına görüşmeler yapılan Mircea Lucescu, Vodafone Park'ta Gaziantep FK ile oynanan maç için İstanbul'a davet edildi.

Ancak 74 yaşındaki Rumen futbol adamı, ince bir düşünceye imza atıp yönetimi mest etti. Lucescu, "Gaziantep maçı ile Sergen ilk kez taraftarın karşısına çıkacak. Orada bulunarak rol çalmam doğru olmaz. Taraftarla ilk kez buluşacağı maçta herkes tadını çıkarmalı, ben başka bir gün gelirim" yanıtı verdi. Tecrübeli hocanın yarın İstanbul'da olması bekleniyor. (Sabah)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...