Yeni sezonda adı Beşiktaş ile anılan Mircea Lucescu, Rumen basınına konuştu. Siyah-beyazlıların gelecek sezon teknik direktörü olacağına dair çıkan soruları yanıtlayan Lucescu, “Bunlar gerçek değil. Beşiktaş’a gitmiyorum. Şu anda Türkiye’deyim ama Galatasaray-Başakşehir maçı için. Lig şampiyonunu belirleyen maç” ifadelerini kullandı.

Ancak buna karşın Rumen basınındaki haberlerde, 73 yaşındaki çalıştırıcının gelecek sezon bir takımda görev alacağı aktarıldı.

Lucescu’ya yakın isimlerden Danut Lupu, “Her zaman söylemiştim. Şu anda çalışmak istiyor. Daha yaz dönemine zaman var. Bir takımla çalışmak istiyor. Zaten kendisi böyle bir şey demese, ben bahsetmem. Hangi takım olur bunu bilemem. Türkiye’mi olur ya da başka bir takım mı, bilmiyorum. Tekliflere göre şekillenir” dedi. (Skorer)