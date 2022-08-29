Lucas Torreira: Takım olarak kendimizi geliştiriyoruz

Süper Lig 'in 4. haftasında konuk olduğu Trabzonspor 'la 0-0 berabere kalan Galatasaray 'da Lucas Torreira, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Takım olarak kendilerini geliştirdiklerini ve 1 puanın şu an için iyi olduğunu aktaran Uruguaylı orta saha, şu ifadeleri kullandı:

'Çalışarak halledeceğiz'

''Çok memnunum. Yeni bir kültür benim için. Galatasaray’a gelmek benim için çok hoş bir his. Ailem de bana destek oldu. Takım olarak kendimizi geliştiriyoruz. Hem takım olarak hem de bireysel olarak gelişimim sürüyor. Takım iyi hisler yaşıyor. Ben de dakika olarak daha fazla oynamaya başladım. Geliştirmemiz gereken şeyler olacaktır. Bunları çalışarak halledeceğiz.''

'Kazanmış olsaydık daha iyi olacaktı'

''Gelişen ve büyük oyuncuları olan bir takımız. Antrenörümüzün istediğini saha içinde görmemiz çok önemli. Bunu saha içinde gördük. Kazanmış olsaydık daha iyi olacaktı ama ligimiz açısından baktığımızda 1 puan önemliydi.''







