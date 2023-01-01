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Lucas Torreira, İtalyan devlerinin radarında!

Galatasaray’ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Serie A ekiplerinin radarında. Lazio, devre arasında Sarı-kırmızılılar’ın kapısını çalabilir.

01 Ocak 2023, Pazar 15:58 Son Güncelleme:
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Lucas Torreira, İtalyan devlerinin radarında!

Sarı-kırmızılıların sezon başında kadrosuna kattığı Lucas Torreira, Lazio ve Milan'ın transfer listesinde yer alıyor. Maurizio Sarri’nin çalıştırdığı İtalyan ekibi Torreira’yı kadrosunda görmek istiyor.

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Ancak yönetim, Okan Buruk’un planlarında önemli rolü olan 26 yaşındaki futbolcunun ayrılmasına sıcak bakmıyor. Uruguaylı orta saha, AC Milan’ın da geniş transfer listesinde yer alıyor.

Sarı-kırmızılılar’da 13 lig maçına çıkan Torreira, %88 isabetli pas yüzdesi yakalarken bir de asist üretti.

Galatasaray , 2026’ya kadar sözleşmesi bulunan Lucas Torreira’yı Arsenal’den 6 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı. (Skorer)

Lucas Torreira'nın Arsenal formasıyla antrenmanı

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