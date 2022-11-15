Sezona Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde başlayan Galatasaray , önemli yıldız isimleri de kadrosuna kattı. Sarı - kırmızılıların kadrosuna kattığı en önemli isimlerden biri de Lucas Torreira oldu.

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Uruguaylı yıldız geride kalan haftalarda gösterdiği performansla takımın en önemli isimlerinden biri oldu. Yıldız oyuncu özellikle Nef Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş ve deplasmanda 7-0 gibi tarihi bir skorla kazanılan Başakşehir FK maçlarının öne çıkan isimlerimnden biri oldu.





Galatasaray geçtiğimiz sezonu Fiorentina'da kiralık geçiren ve bonservisi Arsenal'da bulunan Lucas Torreira'yı 6 milyon Euro bonservis ödeyerek transfer etmişti.

URUGUAY İLE DÜNYA KUPASI'NDA MÜCADELE EDECEK

20 Kasım Pazar günü Katar'da başlayacak olan Dünya Kupası'nda Uruguay forması ile mücadele edecek olan Lucas Torreira, takımının 24 Kasım günü Güney Kore, 28 Kasım günü Portekiz ve 2 Aralık günü Gana ile oynayacağı maçlarda sahaya ilk 11'de çıkması bekleniyor.

TRANSFERİNİ BÖYLE AÇIKLADI

26 yaşındaki oyuncu ESPN Uruguay'a önemli açıklamalarda bulundu. Torreira, Galatasaray'a transfer olurken neler yaşandığını ve sarı - kırmızılı formayı giymeye nasık ikna olduğunu anlattı.





Dünya Kupası'na hazır gitmek için sürekli oynamaya ihtiyacı olduğunu ifade eden Torreira, "Dünya Kupası için düzenli bir şekilde oynamam gerekiyordu. Bu yüzden Galatasaray'a transfer olmaya karar verdim. Projeleri beni ikna etti.

"Benim gibi bir oyuncunun geçen sezon olduğu gibi sürekli forma giymesi çok önemli" ifadelerini kullandı. Yıldız oyuncu, transfer süreciyle ilgili olarak ise, "Çok fazla endişe, gerginlik ve belirsizlik vardı. Çok fazla teklif vardı" dedi.





"FIORENTINA'DA DEVAM ETMEK İSTİYORDUM"

Torreira, geçen sezonu kiralık geçirdiği Serie A ekibi Fiorentina ile ilgili olarak da; "Aslında Fiorentina'da harika bir sezon geçirdikten sonra İtalya'da kalmayı istiyordum. Fakat hepimizin bildiği gibi futbolda işler çabuk dğeişebiliyor" diye konuştu.

TORREIRA TRANSFERİNE YARDIMCI OLAN İSMİ DE AÇIKLADI

Transfer sürecinde Galatasaray'ın kaptanı ve Uruguay Milli Takımı'ndan arkadaşı Muslera hakkında ise, "Galatasaray'a gelişimde Fernando Muslera bana çok yardımcı oldu. Türkiye hakkında çok fazla bilgim yoktu.

Serie A'dan çok daha farklı bir lig, ama zorluğun üstesinden geldim" dedi.





TORREIRA'DAN OKAN BURUK SÖZLERİ

Uruguaylı orta saha oyuncusu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile telefonda görüştüklerinden de bahsetti; "Galatasaray'ın bana gösterdiği ilgi, proje ve Okan Buruk'un beni araması çok hoşuma gitti.

Bütün bunlar Galatasaray'a transfer olmamı kolaylaştırdı" diye konuştu.