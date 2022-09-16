Lucas Torreira: Bizim için zor bir maç oldu

Galatasaray , Süper Lig 'in 7. haftasında Konyaspor 'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Maçın ardından Sarı-Kırmızıklı ekipte Lucas Torreira, açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren tecrübeli futbolcu, "Güçlü bir takım olduklarını biliyorduk. Zor bir maç oldu bizim için. Maçın liderlik açısından da önemi vardı ve bizde elimizden gelen her şeyi yaptık." dedi.

Sergio Oliviera ile uyumu

Sergio Oliviera ile arasındaki uyumu hakkındaki soruya ise Torreira, "Bizim orta sahada yaptığımız gerçekten önemli. İlk yarıda aramızda mesafe bıraktığımızda golü oradan kalemizde gördük. Burada sıkıntılar olabiliyordu. Devre arasında hocamız bizimle konuştu. Bunu düzelttik ve hepimiz daha iyi oynadık. Dediğim gibi çok önemli bir görevimiz var. Aramızdan topu geçirebildiklerinde çok tehlikeli olabiliyor." şeklinde cevap verdi.



