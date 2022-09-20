Galatasaray 'ın yıldızı Lucas Torreira, Avusturya'daki Uruguay Milli Takımı'nın kampına katılmadan önce Fiorentina'nın Verona'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmayı Artemio Franchi'de seyretmişti. Geçtiğimiz sezon Fiorentina forması giyen Torreira, eski arkadaşlarıyla bir araya gelirken karşılaşmada Fiorentina adına son dakikada durumu 2-0'a getiren Nicolas Gonzalez, golü kendisine ithaf etmişti.

Karşılaşma sonrası Torreira'nın yakın arkadaşları Arjantinli oyuncular Martinez Quarta ve Nicolas Gonzalez; Floransa'nın merkezinde bir yemekte bir araya geldiler. Yemekte Fiorentina'nın efsanesi bir başka Arjantinli Gabriel Batistuta da yer aldı.

Lucas Torreira, Galatasaray'a transferi sonrasında da İstanbul'a adaptasyon noktasında dikkat çekici bir ilerleme kaydederken eski kulübü Fiorentina ve Floransa şehri ile de bağlarını güçlü tutuyor.