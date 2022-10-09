Galaatasaray'ın sezon başında İngiliz ekibi Arsenal'dan kadrosuna kattığı Lucas Torreira ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Akşam'ın İtalyan basınından derlediği haberde, sezon başında Arsenal'den Galatasaray 'a transfer olan Lucas Torreira'nın Fiorentina'ya dönmek istediğini iddia edildi. "footbal.italia" başta olmak üzere ülkedeki birçok basın organı, Uruguaylı oyuncunun Floransa'dan ev aldığını ve bir gün Fiorentina'ya yeniden geri dönmenin hayalini kurduğunu yazdı.





Toreira'nın Galatasaray'ı daha çok basamak olarak gördüğü belirtilirken, yakın zamanda Fiorentina'ya geri dönmeye hevesli ve bunun hayalini kurduğu ifade edildi. Torreira'nın Galatasaray'a 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olduğuna vurgu yapan İtalyan basını, Sarı-Kırmızılılar ile Fiorentina arasında her hangi bir transfer görüşmesinin gerçekleşmediğinin de altı çizildi.

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Transfer görüşmeleriyle ilgili önümüzdeki aylarda değişiklikler olabileceği iddia edilirken, İtalyan ekibin Galatasaray'ın kapısını çalma ihtimali olduğu öne sürüldü.

Uruguaylı orta saha oyuncusu, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Floransa ekibinde, 35 maça çıkmış ve 5 gol, 2 asistlik performans ortaya koymuştu.

Borja Valero'dan Fiorentina'ya Lucas Torreira tepkisi

Fiorentina'nın eski oyuncularından Borja Valero, yeni yazdığı kitabın tanıtım toplantısında, Galatasaray 'ın 6 milyon Euro bonservisle yaz transfer döneminde Arsenal'den transfer ettiği Uruguaylı ön libero Lucas Torreira'yı elinden kaçıran İtalyan kulübüne tepki gösterdi.

Uruguaylı oyuncu için, "Serie A'daki her takımın ihtiyacı olan bir oyuncu" diyen Valero, "Lucas sahada çok şey yapabilen birisiydi. Bir anlaşma zemini bulunmalıydı. Ancak bulunamadıysa da yerini dolduracak doğru bir transfer yapılmalıydı. Bu şekilde çözümsüz kalınması yanlış. Kulüp için önemli işler yapmış biri ve geri dönmesinin iyi olacağını düşünüyorum. Açıkçası bu konuda nasıl bir yol izleneceğine kulüp karar verir. Şahsen ben bu boşluğun doldurulmasının hiç kolay olmadığını görüyorum. Torreira'nın ayrılmasını anlamak zor bir hikaye" ifadelerini kullandı.



