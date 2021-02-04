İspanya'da Estudiantes ve Fuenlabrada, NBA'de ise Toronto Raptors formaları giyen Brezilyalı uzun Lucas Nogueira, 28 yaşında basketbol kariyerini noktaladı. Kararını Instagram hesabından açıklayan Nogueira, sakatlık sorunları nedeniyle artık basketbolu bıraktığını belirtti.

Paylaştığı mesajda Nogueira, "Bunları yazmak benim için çok zor oldu. Çünkü basketbol her zaman hayatımın bir parçasıydı. İçinde çok mutlu ve unutulmaz anlar yaşadım ama aynı zamanda üzüntülü anlarım da oldu. Üzücü anların beni etkilediği doğru ama esas neden sakatlıklar... Sakatlıklar nedeniyle yaklaşık 2 yıl sahalardan uzak kaldıktan sonra geri dönmenin zor olacağını biliyordum ama kariyerimi kurtarmak adına bunu yapmaya istekliydim. Fakat geçen salı sakatlığım yineledi ve artık bu zor kararı verdim" ifadelerini kullandı.

Çok profesyonel davranmadığını da kabul eden Nogueira, "Daha fazla fırsatım olmalıydı ama belki de onları ben hak etmedim. Herkes dışarı çıkar, içer ama ben bunu defalarca yaptım. İspanya'da haftada bir maç oynuyordum. Gençtim ve biraz param vardı. Sonunda parti yapmanın bir yolunu bulmuştum. İş ahlakım yoktu. ABD'ye gittiğimde 15 yaşında çocuğun daha fazla disipline sahip olduğunu gördüm" dedi.