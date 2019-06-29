Lucas Lima yakında bitiyor

Fenerbahçe, Brezilya ekibi Palmeiras’ta forma giyen Lucas Lima ile her konuda prensip anlaşmasına vardı. Menacerler aracılığıyla Lima ile yapılan görüşmeler sonucunda taraftarların anlaşma sağladığı bilgisine ulaşıldı.

Buna göre Lima’nın, satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralanacağı ifade edildi. Kiralama için 2 milyon Euro (13.1 milyon TL), satın alma opsiyonu olarak da 6 milyon Euro (39.4 milyon TL) isteyen Palmeiras’la görüşmelerin de olumlu şekilde devam ettiği öğrenildi. 28 yaşındaki futbolcuya bonuslar da dahil olmak üzere yaklaşık 4 milyon Euro verileceği bildirildi.

‘Alex’ten dolayı Fener’

Bu arada Sarı-Lacivertliler’in efsane ismi Alex de Souza sebebiyle Kanarya’da oynamaya sıcak baktığı konuşulan Lima’nın, yakın çevresine de “Fenerbahçe, Türkiye’nin en büyük kulübü ve Brezilyalı futbolcular hem takımda çok seviliyor hem de çok başarılı oldular. Alex’ten dolayı Türkiye’de sadece Fenerbahçe’de oynarım” dediği öne sürüldü. Bu transferin kısa süre içinde bitmesi bekleniyor.

Gökmen Özcan