Lucas Biglia süper ligde forma giyen futbolculardan bir tanesidir. Süper lig kariyerine yeni başlamış olan Lucas Biglia Avrupa’nın en iyi takımlarında forma giyme şansı elde etmiştir. Lucas Biglia aynı zamanda kendi ülkesinin milli takımında dünya kupasında da mücadele eden futbolculardan bir tanesidir. Orta saha mevkisinde forma giyen Lucas Biglia yeteneği ile ön plana çıkmaktadır. Profesyonel kariyerine ilk kez 2003 yılında başlamıştır. 2020 yılından itibaren ise süper ligde forma giymektedir.

Lucas Biglia 1.78 cm boyundadır. Lucas Biglia’nın tam adı ise Lucas Rodrigo Biglia’dır. Ön libero mevkisinde forma giyen Lucas Biglia 1.3 milyon Euroluk bonservis bedeline sahiptir. Ön liberonun yanı sıra merkez orta sahada da forma giymektedir. Lucas Biglia 2016 yılında 20 milyon Euro’luk değere sahipti. Kariyerinin en önemli dönemleri İtalya liginde geçmiştir. Lucas Biglia sağ ayaklı futbolculardan bir tanesidir.

Lucas Biglia kimdir, nereli?

Lucas Biglia Arjantin’in Mercedes şehrinde doğmuştur. Arjantin asıllı bir futbolcudur. Aynı zamanda İtalya pasaportu da bulunmaktadır.

Lucas Biglia kaç yaşında?

Lucas Biglia 1986 doğumlu bir futbolcudur. 35 yaşındadır.

Türkiye’ye hangi takımdan geldi?

Lucas Biglia Türkiye’ye İtalya takımlarından olan Milan kulübünden gelmiştir. Lucas Biglia süper ligde sadece İstanbul temsilcisi olan Fatih Karagümrük’te forma giymiştir.

Lucas Biglia'nın maaşı ne kadar?

Lucas Biglia Fatih Karagümrük'ten yıllık 1 milyon Euro maaş almaktadır.

Lucas Biglia’nın Hayatı

Lucas Biglia Arjantin Mercedes’de doğmuştur. Gençlik yıllarından itibaren sürekli olarak futbol ile haşır neşir olmuştur. Argentinos Juniors takımının altyapısı ile birlikte gençlik kulübüne başlamıştır. Burada altyapı kariyerini sürdürmüş olan Lucas Biglia 2003 yılına kadar bu kulüpte forma giymiştir. 2003 yılında Argentinos U20 takımı ile maçlara çıkan Lucas Biglia 2005 yılında ise a takımda oynama fırsatı bulmuştur. Lucas Biglia 2 sene geçtikten sonra Independiente kulübü ile bedelsiz bir şekilde anlaşmıştır. Indepiendente ile 1 sene forma giydikten sonra 3 milyon Euro’luk bedel ile birlikte Belçika ligine transfer olmuştur.

Belçika liginde Anderlecht ekibinde forma giyen Lucas Biglia 2013 yılına kadar Anderlecht forması giymiştir. Yeteneği ile ön plana çıkan Lucas Biglia Belçika liginin en hızlı oyuncularından bir tanesi olmuştur. Anderlecht ile birlikte 200’ü aşkın maçta forma giyen Lucas Biglia burada kariyerinin en önemli dönemleri geçmiştir. Anderlecht’in vazgeçilmez 11 oyuncuları arasında yer almayı başarmıştır. Lucas Biglia 2013 yılında ise İtalya liginde mücadele eden Lazio kulübü ile her konuda anlaşmıştır. Lazio kulübü Lucas Biglia transferi için 8.4 milyon Euro bonservis bedeli ödemiştir. 8.4 milyon Euro’luk bonservis bedeli ile birlikte Lazio forması giymeye başlayan Lucas Biglia burada da 4 sene kalarak takımının en istikrarlı futbolcuları arasında yer aldı.

Kariyerinin en verimli dönemlerini de Lazio kulübünde sergileyen Lucas Biglia 100’ü aşkın maçta forma giyerek dalya dedi. İtalya liginin en iyi futbolcuları arasında yer aldı. 2017 yılında ise bir başka İtalya takımı olan Milan ile anlaşmıştır. 19.7 milyon Euro’luk bonservis bedeli değeri ile İtalya’da forma giyen Lucas Biglia 3 sene bu kulüpte önemli hizmetlerde bulunmuştur. 3 sene forma giydikten sonra 2020 yılında sözleşmesi karşılıklı olarak fesh edilmiştir. 2020 yılında ise bedelsiz bir şekilde yaz transfer döneminde Karagümrük takımı ile anlaşmıştır. Karagümrük takımı ile süper lig kariyerine başlayan Lucas Biglia bu takımda 2021 yılına kadar forma giymektedir. Aynı zamanda sözleşme opsiyonlarında da 1 sene uzatma hakkı bulunmaktadır.

Lucas Biglia’nın Milli Takım Kariyeri

Lucas Biglia Arjantin U17 takımına çağrıldığında seneler 2003’ü gösteriyordu. 2005 yılında ise Arjantin U20 takımı ile milli takım kariyerini sürdürdü. 2011 yılında ise ilk kez milli takıma çağrılan Lucas Biglia Arjantin milli takımı ile 57 maçta sahne alarak 1 gol atmıştır. 2014 Dünya kupasında Arjantin forması giyen Lucas Biglia burada 2. lik yaşamıştır.

Lucas Biglia’nın Performansı

Lucas Biglia kariyerinde en fazla Belçika liginde maça çıkmıştır. Belçika liginde 187 maçta forma giymiş ve 11 gol 37 asist ile oynamıştır. Serie A da ise 167 maça çıkarak 15 gol 10 asist yapmıştır.