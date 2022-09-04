Luan Peres: Her maç daha iyisini vermek istiyorum

Süper Lig 'in 5. haftasında Fenerbahçe , sahasında ağırladığı Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Fenerbahçe'nin savunmacılarından Luan Peres açıklamalarda bulundu.

Her maç çok daha iyisini sahaya koymak istediğini belirten Peres, "Bizim için en önemlisi bu maçta galip gelmekti. 3 puanı aldık. Hem defansta hem ofansta iyiydik. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bireysel performansımdan memnunum. Daha çok yapabileceğim şeyler var. Her maç daha iyisini vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.



