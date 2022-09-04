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Luan Peres: Her maç daha iyisini vermek istiyorum

Süper Lig'in 5. haftasında sahasında ağırladığı Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin savunmacılarından Luan Peres, bireysel performansından memnun olsa da sahada her maç daha iyisini vermek istediğini belirtti.

04 Eylül 2022, Pazar 00:05 Son Güncelleme:
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Luan Peres: Her maç daha iyisini vermek istiyorum

Süper Lig 'in 5. haftasında Fenerbahçe , sahasında ağırladığı Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Fenerbahçe'nin savunmacılarından Luan Peres açıklamalarda bulundu. 

Her maç çok daha iyisini sahaya koymak istediğini belirten Peres, "Bizim için en önemlisi bu maçta galip gelmekti. 3 puanı aldık. Hem defansta hem ofansta iyiydik. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bireysel performansımdan memnunum. Daha çok yapabileceğim şeyler var. Her maç daha iyisini vermek istiyorum" ifadelerini kullandı. 


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