Louis van Gaal: Türkiye maçı grubun sonucunu etkileyecek

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. maçında A Milli Takımımız'la karşı karşıya gelecek Hollanda'da teknik direktör Louis van Gaal, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Hollanda'nın çok iyi bir takım olduğunu göreceğini vurgulayan tecrübeli futbol adamı, ''Bu maç grubun sonucunu çok etkileyecek.'' dedi ve ekledi:

'Türkiye çok güçlü bir takım'

''Türkiye maçları zor oluyor. Kaybetmiştik ilk maçta. Türkiye çok güçlü bir takım. İnanıyorum ki takımlara her zaman güvenmemiz gerekiyor. Hangi oyuncuların oynadığından bağımsız bir şekilde. Türkiye ve Hollanda için grup aşamasında önemli bir maç olacak. Türkiye kazanması halinde ilk sırayı alacaktır. Bizim kazanmamız durumunda biz ilk sırada olacağız. Bu maça final diyemeyiz. Bizim grupta eşitlik söz konusu. Baktığınızda altta Norveç ve Karadağ var. Bu maçların da ne kadar zor olduğunu gördük.''

'Türkiye'nin çok iyi futbolcuları var'

''Şenol Güneş, çok disiplinli bir teknik adam. Türkiye'nin çok iyi futbolcuları var, harika takımlar da oynuyorlar. Burak Yılmaz çok özel, çok iyi bir oyuncu. Her hoca ona sahip olmak ister."

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