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Louis van Gaal, teknik direktörlüğü bıraktığını açıkladı!

Manchester United'dan 2016 yazında ayrıldıktan sonra hiçbir takımı çalıştırmayan Hollandalı teknik adam Louis van Gaal, antrenörlük kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

11 Mart 2019, Pazartesi 15:40
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Louis van Gaal, teknik direktörlüğü bıraktığını açıkladı!

Son olarak Premier Lig devi Manchester United'ı çalıştıran Hollandalı teknik adam Louis van Gaal, 2016 yazından bu yana boştaydı. 67 yaşındaki başarılı hoca, ülkesinde yaptığı açıklamada antrenörlük kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

RTL televizyonunda yayınlanan VTBL programına konuşan van Gaal, "Eşim, 22 yıl önce bana eşlik etmek için çalışmayı bıraktı. Ona 55 yaşında emekli olacağımı söylemiştim ama şu an 67 yaşındayım. Artık devam edemeyeceğim." sözlerini kullandı.

Kariyerinde bugüne dek Ajax, Barcelona, Hollanda Milli Takımı, AZ Alkmaar, Bayern Münih ve Manchester United'ı çalıştıran van Gaal, 1995 yılında Ajax ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı. Ajax ile 3, Barcelona'yla 2, Bayern Münih ve AZ Alkmaar ile de 1'er kez lig şampiyonluğu elde eden Hollandalı, 2014 Dünya Kupası'nda da ülkesini üçüncülüğe taşımıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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