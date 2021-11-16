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Louis van Gaal, sakatlığı nedeniyle sahada olamayacak

Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Louis van Gaal, geçirdiği bisiklet kazası sonrası sakatlığı nedeniyle bu akşamki Norveç maçında saha kenarında görev yapamayacak.

16 Kasım 2021, Salı 17:22 Son Güncelleme:
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Louis van Gaal, sakatlığı nedeniyle sahada olamayacak

Ülkenin kamu yayın kuruluşu NOS’un haberine göre Louis van Gaal, Türkiye’nin de yer aldığı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda Hollanda’nın bu akşam Norveç’i ağırlayacağı müsabakayı stattaki bir locadan takip edecek.

Van Gaal’ın yardımcıları aracılığıyla oyunculara gerekli talimatları vereceği belirtildi.

Yerel medyada çıkan haberlerde Van Gaal’ın, pazar akşamı antrenmandan sonra oyuncuları ve ekibiyle birlikte bisikletle otele dönerken kalçasının üzerine düşerek sakatlandığı bildirilmişti.

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