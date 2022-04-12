Louis van Gaal iyi haberi verdi

70 yaşındaki başarılı teknik adam bu ayın başında Hollanda’da katıldığı bir televizyon programında prostat kanseri teşhisi konulduğunu ve tedavi gördüğünü açıklamıştı.

Van Gaal yaptığı açıklamada, “Her şeyi yaşadım” dedi. 25 radyasyon tedavisi gördüğünü belirten eski Barcelona ve Manchester United teknik direktörü, tedavinin işe yarayıp yaramadığının anlaşılması için beş-altı ay beklemedik durumunda kaldığını belirtti. Louis van Gaal, tedavinin işe yaradığını ifade etti.

Hollanda ile 2022 Katar Dünya Kupası’nda katışacak olan Van Gaal, turnuvanın ardından yerini Ronald Koeman’a bırakacak.