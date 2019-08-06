Lotto Soudal bisikletçisi Bjorg Lambrecht hayatını kaybetti

Lotto Soudal’ın 22 yaşındaki genç bisikletçisi Bjorg Lambrecht hayatını kaybetti. Polonya Turu’nun dün koşulan 150.5km’lik 3’üncü etabında düşerek ciddi şekilde yaralanan Belçikalı bisikletçi Lambrecht yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 2 Nisan 1997 doğumlu Lambrecht, daha sonra ambulans helikopter ile Rybnik’te bulunan hastaneye nakledilmişti. İlk belirlemelere göre durumunun ağır olduğu belirtilmişti.

İlerleyen saatlerde Polonya basına yansıyan haberde, konuyla ilgili açıklamalarda bulunan doktor Michal Sieron, genç bisikletçinin ameliyat esnasında yaşamını kaybettiğini dile getirdi.

Bisiklet dünyasını derinden sarsan acı haber Lotto Soudal takımının Twitter hesabından yapılan bir paylaşımla doğrulandı. Takımın resmi hesabından yapılan paylaşımda; “Bjorg’un arkadaşları, ailesi ve takımı için en büyük trajedilerden biri yaşandı. Huzur içinde uyu Björg…” ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz yıl ilk neo-pro sezonunu Lotto Soudal ile geçiren Belçikalı tırmanışçı jenerasyonunun en dikkat çeken isimlerinden biri olarak görülüyordu. Bu sezon özellikle Flecha Wallone’da elde ettiği 4’üncülük ve Amstel Gold Race’deki 6’ncılık ile dikkat çekmişti.

(Cycling)