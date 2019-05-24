Büyükşehir Belediyesi Masa Tenisi sporcusu Serkan Avşar ilk olarak Ege Şampiyonu, ardından Türkiye Şampiyonu oldu. Rahatsızlığı sonrası öğrenim hayatı yarıda kalan Serkan Avşar, yakalandığı Lösemi'den sporla kurtulmaya çalışıyor. 1,5 yıldır tedavi gören Avşar'ın sağlık durumunun iyiye gittiği, son olarak öğrenimine Şehit İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulunda devam ettiği öğrenildi.

İHA